رياضة | أرسنال يقترب من ضم جوهرة المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يقترب من ضم جوهرة المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي أرسنال من الحصول على خدمات الدولي المغربي حكيم زياش لاعب فريق أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية فإن زياش يرغب في اللعب للجانرز بداية من الموسم المقبل، بعدما أعلن رحيله عن أياكس نهاية الموسم الجاري.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أرسنال بإمكانه إنهاء صفقة زياش لصالحه مقابل دفع مقابل مادي إلى أياكس يقدر بـ٢٥ مليون جنيه استرليني.

ولفت الجناح الدولي المغربي الأنظار إليه هذا الموسم بعدما قاد فريقه أياكس لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتتويج بلقب الدوري الهولندي.