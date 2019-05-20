رياضة | المرشح الأول للقب أغلى مدافع في العالم بسبب جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشح الأول للقب أغلى مدافع في العالم بسبب جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي مانشستر سيتي البحث عن بديل لقائده فينسنت كومباني، الذي أعلن رحيله ليصبح مدربًا ولاعبًا لفريق أندرلخت البلجيكي.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرى أن هاري ماجواير مدافع ليستر، هو البديل المثالي لتعويض رحيل كومباني.

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ويسعى مانشستر سيتي لضم هاري ماجواير رغم أنه مدد عقده مع ليستر سيتي لمدة 5 مواسم مقبلة ويرغب الفريق في بقائه الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن المقابل المادي لضم هاري ماجواير قد يتجاوز ما دفعه ليفربول لضم مدافعه الهولندي فيرجيل الذي يعد حتى الآن أغلى مدافع في العالم.