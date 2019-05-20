رياضة | الخلافات تضرب نيمار ومبابي في سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخلافات تضرب نيمار ومبابي في سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الاثنين عن خلافات بين البرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، ثنائي باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة.

وكان مبابي ألمح أمس لإمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل خلال حفل توزيع جوائز الدوري الفرنسي وفوزه بأفضل لاعب في البطولة.

وبحسب ما نشره موقع لو10 سبورت الفرنسي، فإن نيمار ومبابي ليس صديقين خارج أرضية الملعب والغيرة بين الثنائي كبيرة التي سوف تسبب بالمشاكل لفريق باريس سان جيرمان.

وتابع الموقع أن نيمار مقرب من داني ألفيش وماركينيوس وتياجو سيلفا وهو ليس عى علاقة وطيدة بمبابي خارج الملعب والفرنسي على علاقة أفضل بالرباعي برينسيل كيميبيي وادريان رابيو ولايفين كوروزا زألفونس أريولا.