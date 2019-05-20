رياضة | برشلونة يستعيد خدمات مدافعه

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نيسلون سيميدو نجم فريق برشلونة تعافى من الإصابة وسيعود إلى صفوف الفريق الكتالوني.

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن اللاعب البرتغالي قضى الليلة تحت الملاحظة بعد تعرضه لكدمة في الرأس قبل مباراة إيبار.

أضافت الصحيفة أن نيلسون سيميدو ، الظهير الأيمن لنادي برشلونة ، اجتاز الفحوصات الطبية التي أجريت صباح اليوم الاثنين وخرج من المستشفى بعد قضاء الليلة الماضية تحت الملاحظة في مستشفى في بلباو.