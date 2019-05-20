رياضة | خطة يورجن كلوب في نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة يورجن كلوب في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن ملامح خطته للفوز على توتنهام الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من شهر يونيو المقبل.

وقال كلوب: "نعرف بعضنا جيدا، إنه نهائي، ويواجهك خصما قويا، وعليك الاستعداد له وأخذ نقاط قوته بعين الاعتبار والتركيز على نقاط ضعفه"

وأضاف كلوب: "لا توجد مباريات سهلة في دوري الأبطال، فلماذا يجب أن تكون المباراة النهائية سهلة؟ بالتأكيد لا.. لكننا نعرف كيف نستغل تجربتنا في مثل هذه اللحظات، مثل ما فعلنا طيلة الموسم فهذا ما يتعين علينا القيام به.. علينا أن نلعب كرة القدم التي ندافع عنها، علينا أن نلعب الكرة على طريقة ليفربول.. هذه هي خطتنا".

وتابع كلوب "نحن نعرف ذلك بالفعل، فلماذا نفكر كثيرا في الأمر؟ إذا كنا في قمة مستوانا، فإننا سنكون فريقا صعبا تلعب ضده.. الأمر نفسه بالنسبة لتوتنهام".