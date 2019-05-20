رياضة | ليفربول يحصل على صفقته المفضلة

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اقترب الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني من الرحيل للانضمام إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف رالف رانجنيك رئيس نادي لايبزيج عن أن تيمو فيرنر سيرحل في الصيف المقبل وذلك في لقاء مع محطة "Sport1" التليفزيونية الألمانية.

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وفال رالف: "موقفنا أنه إذا لم يجدد العقد فعليه تغيير النادي وعلى الفريق الذي يرغب في ضمه التواصل معنا لأنه يريد اللعب تحت قيادة يورجن كلوب مدرب ليفربول".