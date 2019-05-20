انت الان تتابع كواليس أزمة جديدة بين الأهلي وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

الخطيب

صراع جديد دخل فيه مسئولو النادي الأهلي مع نادي سموحة، بعدما علمت «التحرير»، أن مجلس الإدارة يسعى لتدعيم فريق السلة من خلال مدير فني جديد، وأن هناك نية لدى المجلس برئاسة الخطيب، لتغيير الجهاز الفني لفريق كرة السلة رجال بالقلعة الحمراء، والذي يقوده طارق خيري، في محاولات مكثفة لتصحيح مسار فريق كرة السلة بالقلعة الحمراء، والذي تراجعت نتائجه بشكل كبير، خلال الموسم المنقضي، لدرجة خسارة بطولة الدوري، وأيضًا ضياع بطولة كأس مصر، ولم يفز سوى بدوري المرتبط.

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وارتبط اسم أشرف توفيق، المدير الفني لفريق سموحة والمدرب السابق للنادي الأهلي، بالتغييرات المنتظرة داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وهو ما أثار غضب، محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة. وكان فرج عامر، قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «الكابتن أشرف توفيق مستمر