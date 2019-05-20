صحف المغرب تُحرج رئيس الزمالك وتتغنى بكودجو

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يحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين في لقاء الإياب للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب

تعرض الزمالك للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله كودجو لابا، من هجمة مرتدة، في الوقت بدل الضائع، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، التي أدارها الحكم جاني سيكازوي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.

وفيما يلي نرصد كيف تناولت الصحف المغربية هزيمة الزمالك من نهضة بركان؟ - المنتخب نهائي كأس الكونفدرالية: كودجو ينسف المخطط المصري في آخر دقيقة "نجا نهضة بركان من فخ التعادل السلبي وحقق فوزا صغيرا وقاتلا في الوقت بدل الضائع ضد ضيفه الزمالك المصري 1-0، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية". بركان

وفيما يلي نرصد كيف تناولت الصحف المغربية هزيمة الزمالك من نهضة بركان؟ - المنتخب



نهائي كأس الكونفدرالية: كودجو ينسف المخطط المصري في آخر دقيقة

"نجا نهضة بركان من فخ التعادل السلبي وحقق فوزا صغيرا وقاتلا في الوقت بدل الضائع ضد ضيفه الزمالك المصري 1-0، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية".بركان "لابا كودجو" انفجر في الوقت الميت

"كنا نظن أن مباراة النهضة البركانية والزمالك المصري برسم الجولة الأولى لنهائي كأس الكونفدرالية، ستنقضي قاحلة بلا زرع ولا ماء، وسنطوى حزننا الكبير على أن فارس البرتقال "عصر" هذا الزمالك ولكن من دون أن يمنحنا رحيقا، إلا أن من معه لابا كودجو لا يمكن أن يخاف، ولا يمكن أن يفقد الأمل في أن السماء ستمطر برعده وبرقه".خسارة مزدوجة للزمالك

"لم يتوقف الأمر عند خسارة الزمالك لذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ببركان أمام النهضة البركانية بهدف قاتل حمل بصمة لابا كودجو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بل تعداه إلى أن الزمالك المصري سيفتقد لأهم لاعبين في صفوفه خلال مباراة الإياب الأحد القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية. نهائي كأس الكونفدرالية: كودجو ينسف المخطط المصري في آخر دقيقة"نجا نهضة بركان من فخ التعادل السلبي وحقق فوزا صغيرا وقاتلا في الوقت بدل الضائع ضد ضيفه الزمالك المصري 1-0، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية".بركان "لابا كودجو" انفجر في الوقت الميت"كنا نظن أن مباراة النهضة البركانية والزمالك المصري برسم الجولة الأولى لنهائي كأس الكونفدرالية، ستنقضي قاحلة بلا زرع ولا ماء، وسنطوى حزننا الكبير على أن فارس البرتقال "عصر" هذا الزمالك ولكن من دون أن يمنحنا رحيقا، إلا أن من معه لابا كودجو لا يمكن أن يخاف، ولا يمكن أن يفقد الأمل في أن السماء ستمطر برعده وبرقه".خسارة مزدوجة للزمالك"لم يتوقف الأمر عند خسارة الزمالك لذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ببركان أمام النهضة البركانية بهدف قاتل حمل بصمة لابا كودجو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بل تعداه إلى أن الزمالك المصري سيفتقد لأهم لاعبين في صفوفه خلال مباراة الإياب الأحد القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية. الزمالك لن يعتمد إذا على مهاجمه الدولي عمر السعيد وأيضا على مدافعه الصلب التونسي حمدي النقاز، والسبب أن اللاعبين معا أنذرا في مباراة بركان من الحكم الزامبي جاني سيكازوي، بعد أن كانا قد تحصلا معا على البطاقة الصفراء في مباراة نصف النهاية أمام النجم الساحلي التونسي". مدرب الزمالك يخشى هذا اللاعب

"وجه السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك المصري لاعبي فريقه وبخاصة المدافعين منهم، إلى توخى كامل الحذر من التوجولي لابا كودجو، الذي يعتبره هو مفتاح القوة داخل النهضة البركانية".هل اقتنعت يا رئيس الزمالك؟

"دحضت مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية التي استضافها الملعب البلدي ببركان كل المزاعم والادعاءات التي تم الترويج لها من قبل نادي الصفاقسي التونسي، وركب عليها رئيس الزمالك بطريقة غير لبقة، ليشهر بالفريق البركاني ويشكك في ذمته. مدرب الزمالك يخشى هذا اللاعب"وجه السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك المصري لاعبي فريقه وبخاصة المدافعين منهم، إلى توخى كامل الحذر من التوجولي لابا كودجو، الذي يعتبره هو مفتاح القوة داخل النهضة البركانية".هل اقتنعت يا رئيس الزمالك؟"دحضت مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية التي استضافها الملعب البلدي ببركان كل المزاعم والادعاءات التي تم الترويج لها من قبل نادي الصفاقسي التونسي، وركب عليها رئيس الزمالك بطريقة غير لبقة، ليشهر بالفريق البركاني ويشكك في ذمته. بركان بحضور السيد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قدمت أروع الأمثلة على أصالتها وإنسانيتها وكرم ضيافتها، بأن أحاطت وفد الزمالك وجماهيره بحفاوة أخجلت الأشقاء المصريين وجعلتهم يرددون في أكثر من مكان أنهم يسيفعلون المستحيل من أجل أن يخصوا النهضة البركانية فريقا وجماهير بما هو أكبر من تلك الحفاوة. Advertisements ليس هذا فقط، بل إن الحكم الزامبي أدار المباراة بنزاهة مطلقة، وأبدا لم يظهر منحازا للنهضة البركانية، بل كان بإمكانه أن يعلن للنهضة البركانية عن ضربة جزاء لما طلب من حكام الفيديو لمشاهدة عملية كانت تحتمل منح ضربة الجزاء، إلا أنه بعد مشاهدته للقطة لم يحتسب للنهضة ضربة الجزاء". - المغرب اليوم



كودجو يقود النهضة البركانية لفوز قاتل ضد الزمالك

"قاد التوجولي لابا كودجو فريق نهضة بركان لفوز قاتل بهدف لصفر في مباراته أمام الزمالك المصري، التي احتضنها الملعب البلدي ببركان، برسم ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية". كودجو يقود النهضة البركانية لفوز قاتل ضد الزمالك"قاد التوجولي لابا كودجو فريق نهضة بركان لفوز قاتل بهدف لصفر في مباراته أمام الزمالك المصري، التي احتضنها الملعب البلدي ببركان، برسم ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية". "رئيس الزمالك يؤكّد دعوة الرئيس السيسي لمشاهدة مواجهة الإياب، والزمالك يصرف مكافآت خاصة للاعبين رغم الهزيمة من نهضة بركان". - البطولة



النهضة البركانية تتحدى "الحظ العاثر" وتحسم ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدف "قاتل"

"انتصر فريق النهضة البركانية بهدف دون مقابل، على ضيفه الزمالك المصري، برسم ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسيطر الفريق البركاني منذ الدقائق الأولى من المقابلة، إذ كادت الكتيبة البرتقالية تقترب من هز الشباك الزملكاوية، لولا "غياب الحظ" بعد ارتطام الكرة بالعارضة في مناسبتين". النهضة البركانية تتحدى "الحظ العاثر" وتحسم ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدف "قاتل""انتصر فريق النهضة البركانية بهدف دون مقابل، على ضيفه الزمالك المصري، برسم ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسيطر الفريق البركاني منذ الدقائق الأولى من المقابلة، إذ كادت الكتيبة البرتقالية تقترب من هز الشباك الزملكاوية، لولا "غياب الحظ" بعد ارتطام الكرة بالعارضة في مناسبتين". - le 360



لابا كودجو يقود بركان لتحقيق فوز قاتل أمام الزمالك

"تمكن فريق نهضة بركان لكرة القدم من تحقيق فوز قاتل في آخر الدقائق أمام ضيفه نادي الزمالك المصري بهدف دون رد، في المباراة التي انتهت بين الفريقين برسم ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية". لابا كودجو يقود بركان لتحقيق فوز قاتل أمام الزمالك"تمكن فريق نهضة بركان لكرة القدم من تحقيق فوز قاتل في آخر الدقائق أمام ضيفه نادي الزمالك المصري بهدف دون رد، في المباراة التي انتهت بين الفريقين برسم ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية". - هسبريس



هدف قاتل لبركان يفسد خطط الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية

"تمكن فريق النهضة البركانية من تحقيق الفوز بهدف نظيف، في مباراة ذهاب نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام ضيفه الزمالك المصري، في المواجهة التي جمعت بينهما الأحد، على أرضية الملعب البلدي ببركان".

هدف قاتل لبركان يفسد خطط الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية"تمكن فريق النهضة البركانية من تحقيق الفوز بهدف نظيف، في مباراة ذهاب نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام ضيفه الزمالك المصري، في المواجهة التي جمعت بينهما الأحد، على أرضية الملعب البلدي ببركان".

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