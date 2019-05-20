انت الان تتابع جوارديولا ينتظر زيادة ضخمة في أجره السنوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

بيب جوارديولا

كتب المدرب الإسباني بيب جوارديولا اسمه في سجلات التاريخ من جديد، بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة أول أمس السبت، ليصبح السيتي بالتالي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتمكن من الفوز بالثلاثية المحلية في موسم واحد، وذلك بعد تتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، والتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي في شهر فبراير الماضي بركلات الترجيح.

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ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، من المنتظر أن يحصل جوارديولا البالغ من العمر 48 عامًا، على عقد جديد تكريمًا لتلك الإنجازات، خاصة أنه يدخل في آخر عامين في عقده الحالي. ومن المنتظر أن يرتفع أجر جوارديولا السنوي من 15 مليون جنيه إسترليني إلى 20 مليون جنيه إسترليني، وفي حال وافق بيب على التجديد، فسيحصل