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جوارديولا ينتظر زيادة ضخمة في أجره السنوي

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٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

بيب جوارديولا

بيب جوارديولا

كتب المدرب الإسباني بيب جوارديولا اسمه في سجلات التاريخ من جديد، بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة أول أمس السبت، ليصبح السيتي بالتالي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتمكن من الفوز بالثلاثية المحلية في موسم واحد، وذلك بعد تتويج السيتي بلقب للموسم الثاني على التوالي بفارق نقطة واحدة عن ، والتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب في شهر فبراير الماضي بركلات الترجيح.

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ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، من المنتظر أن يحصل جوارديولا البالغ من العمر 48 عامًا، على عقد جديد تكريمًا لتلك الإنجازات، خاصة أنه يدخل في آخر عامين في عقده الحالي. ومن المنتظر أن يرتفع أجر جوارديولا السنوي من 15 مليون جنيه إسترليني إلى 20 مليون جنيه إسترليني، وفي حال وافق بيب على التجديد، فسيحصل

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، من المنتظر أن يحصل جوارديولا البالغ من العمر 48 عامًا، على عقد جديد تكريمًا لتلك الإنجازات، خاصة أنه يدخل في آخر عامين في عقده الحالي.

ومن المنتظر أن يرتفع أجر جوارديولا السنوي من 15 مليون جنيه إسترليني إلى 20 مليون جنيه إسترليني، وفي حال وافق بيب على التجديد، فسيحصل على 100 مليون جنيه إسترليني في السنوات الخمس المقبلة.

وارتبط اسم مدرب وبايرن ميونيخ السابق، بتدريب يوفنتوس الذي أعلن رحيل مدربه ماسيمليانو أليجري بنهاية الموسم الجاري، إلا أن جوارديولا خرج منذ أيام وأعلن بشكل واضح عدم نيته الرحيل عن السيتي.

ويأتي قرار جوارديولا، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول احتمالية حرمان السيتي من المشاركة في ، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف الخاص باليويفا.

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