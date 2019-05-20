انت الان تتابع كروس يوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٨ ص

توني كروس

أعلن نادي ريال مدريد عن توصله لاتفاق لتمديد عقد متوسط ميدانه الألماني توني كروس، إذ من المنتظر أن يربط العقد الجديد كروس بالوجود في قلعة سانتياجو بيرنابيو حتى يوم 30 يونيو من عام 2023، وانضم النجم الألماني للريال في عام 2014، قادمًا من بايرن ميونيخ، وعلى مدار 5 سنوات مع المرينجي توج كروس بـ12 لقبًا، من بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد في الدوري الإسباني، وعلى الرغم من ذلك السجل، فإن كروس كان من الأسماء التي حامت حول مستقبلها الشكوك مع ريال مدريد بعد الموسم الباهت الذي مر به الفريق.

Advertisements

ووضع ريال مدريد حدا لتلك التكهنات، بتمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، لعام إضافي. وشارك كروس في 40 مباراة بجميع المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم، إلا أنه فشل في مساعدة الفريق في تكرار نجاحات الأعوام السابقة، مكتفيًا بالتتويج بكأس العالم للأندية. وأنهى ريال مدريد الدوري الإسباني هذا الموسم