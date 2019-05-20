الامارات | نادي الإمارات يخصص مدرجين كاملين لجمهور الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات يخصص مدرجين كاملين لجمهور الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر" توتير" أن نادي الإمارات خصص ، مدرجات الدرجة الأولى على يمين المنصة الرئيسية وكذلك مدرجات الدرجة الثانية المقابلة للمنصة الرئيسية في استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة بالكامل لجمهور الشارقة وذلك خلال مباراة الفريقين المقررة السبت المقبل ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي بهدف اتاحة الفرصة لجمهور الشارقة للاحتفال بفوز فريقه بلقب الدوري، فيما وجه رئيس شركة الشارقة لكرة القدم محسن مصبح الشكر الى نادي الإمارات لقيامه بزيادة عدد المقاعد المخصصة لجماهير الشارقة ‏خلال المباراة القادمة.

وقال محسن مصبح للموقع الرسمي لنادي الشارقة" نثمن هذه الخطوة من قبل نادي الإمارات التي تبين مدى العلاقة الوطيدة بين الناديين ‏وأن نادي الإمارات هدفه مصلحة الدوري في المقام الأول".

وحصد الشارقة لقب دوري الخليج العربي بعد تصدره لفرق المسابقة برصيد 56 نقطة عقب فوزه الأخير على الوحدة 3-2 ضمن الجولة قبل الأخيرة.