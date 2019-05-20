شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاسترتيجية، استاد الإسماعيلية، صباح اليوم، للإطلاع على أعمال التطوير ورفع كفاءة الاستاد، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

رافق إسماعيل في جولته دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء باسم رياض، مساعد وزير الدفاع، وهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، ومحمد فضل، مدير البطولة، وكان في استقبالهم اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، ومحمد شيحة، مدير مجموعة الإسماعيلية.

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تضمنت الزيارة تفقد الملعب الرئيسي للاستاد وغرف الملابس والمراقبة الإلكترونية والمركز الإعلامي والاستوديو التحليلي.

من جانبه أشاد المهندس شريف إسماعيل، بحجم التطوير الذي شهده النادي الاسماعيلي لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، وشدد على ضرورة استكمال الأعمال المتبقية قبل الموعد الرسمي لانطلاق البطولة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة، في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.