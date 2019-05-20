شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختياره لنهائي دوري الأبطال.. «جريشة» و«أبوالرجال» في كأس العالم للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الحكم المصري الدولي جهاد جريشة، والمساعد الدولي محود أبوالرجال، للمشاركة في تحكيم بطولة كأس العالم للشباب «بولندا 2019». تقام البطولة في بولندا في الفترة من 23 مايو الحالي وحتى 15 يونيو المقبل، بمشاركة 24 فريقًا تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: بولندا- كولومبيا- تاهيتي- السنغال. المجموعة الثانية: المكسيك- إيطاليا- اليابان- إكواداور. Advertisements المجموعة الثالثة: هندوراس- نيوزيلاندا- أوروجواي- النرويج. المجموعة الرابعة: قطر- نيجيريا- أوكرانيا- أمريكا. المجموعة الخامسة: بنما- مالي- فرنسا- السعودية. المجموعة السادسة: البرتغال- كوريا الجنوبية- الأرجنتين- جنوب أفريقيا. ويعيش الدولي المصري جهاد جريشة فترة تألق في الآونة الأخيرة بعدما أسند إليه الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» إدارة مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، حيث يعد من حكام الصف الأول بالنسبة للاتحاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختياره لنهائي دوري الأبطال.. «جريشة» و«أبوالرجال» في كأس العالم للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.