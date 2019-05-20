شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية «المحمدي» لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن قلب دفاع الفريق، اللاعب باهر المحمدي بات جاهزا للمشاركة ضمن صفوف الفريق بعد عودته للتدريبات الجماعية مؤخرا إثر تماثله للشفاء بشكل كامل.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أصبحت مشاركة المحمدي في لقاء الأربعاء واردة حسب رؤية الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره الأهلي، في العاشرة مساء الأربعاء المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز.