مبابي يحتفظ بأمل التفوق على ميسي

أعرب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن سعادته بمنافسة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف بالدوريات الأوروبية هذا الموسم.

ووصل مبابي إلى الهدف رقم 32 له هذا الموسم بالدوري الفرنسي، ليصبح على بُعد 4 أهداف من نجم برشلونة صاحب الـ36 هدفا، مع تبقي مباراة وحيدة للأول رفقة سان جيرمان "بالليج وان".

وقال مبابي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لقد أخبرت نفسي أنني حتى إذا خسرت، فإن ذلك سيكون أمام ميسي، أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

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وأضاف: "التفكير في أنه يمكنني الفوز بلقب أفضل هداف أوروبي حتى المباراة الأخيرة، أمر يشعرني بالفخر، لكن السباق لم ينته".

ووسع ميسي الفارق مع مبابي إلى 4 أهداف، بعدما أحرز هدفين في مرمى إيبار، أمس الأحد، في ختام منافسات الليجا الإسبانية.

ومن المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان مباراته الأخيرة بالدوري الفرنسي أمام ريمس، يوم الجمعة المقبل، وستكون الفرصة الأخيرة أمام مبابي لمعادلة ميسي أو تخطيه.