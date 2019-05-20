النمساوي: نلعب على إحراز هدف في مرمى الزمالك بلقاء العودة

أكد عمر النمساوي ظهير فريق نهضة بركان، صعوبة مواجهة الإياب أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

قال النمساوي في تصريحات عبر قناة "المغربية الرياضية": "الحمد لله الكرة نصفت فريق نهضة بركان في لقاء الذهاب واستطعنا الفوز بهدف، بعد فرص عديدة على مرمى المنافس".

أضاف: "سنحاول إحراز هدف في لقاء العودة، الهدف في مصر سيقربنا بنسبة 90% من حصد اللقب".

واختتم النمساوي حديثه موجها الشكر لجماهير نهضة بركان المغربي التي دعمت الفريق خلال ذهاب نهائي الكونفدرالية والذي انتهى بهزيمة الزمالك بهدف دون رد.