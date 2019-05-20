أكد عمر النمساوي ظهير فريق نهضة بركان، صعوبة مواجهة الإياب أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
قال النمساوي في تصريحات عبر قناة "المغربية الرياضية": "الحمد لله الكرة نصفت فريق نهضة بركان في لقاء الذهاب واستطعنا الفوز بهدف، بعد فرص عديدة على مرمى المنافس".
أضاف: "سنحاول إحراز هدف في لقاء العودة، الهدف في مصر سيقربنا بنسبة 90% من حصد اللقب".
واختتم النمساوي حديثه موجها الشكر لجماهير نهضة بركان المغربي التي دعمت الفريق خلال ذهاب نهائي الكونفدرالية والذي انتهى بهزيمة الزمالك بهدف دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر النمساوي: نلعب على إحراز هدف في مرمى الزمالك بلقاء العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.