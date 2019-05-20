تقارير: بايرن بدأ التحرك نحو التعاقد مع ساني

بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني التحرك نحو التعاقد مع ليروي ساني نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي أكدت تقارير أن مديره الفني بيب جوارديولا سيسمح برحيله.

وكان ساني أحد أبرز نجوم مانشستر سيتي في موسم 2017/2018، وتُوج بجائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين، كما واصل تألقه في الموسم المنقضي، إلا أن دوره لم يحظ بالأهمية ذاتها، عقب التألق الملفت للبرتغالي بيرناردو سيلفا.

وذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية أن بايرن ميونخ يسعى بجدية للفوز بخدمات ساني، في ظل سعيه لتدعيم صفوفه، قبل رحيل نجميه المخضرمين فرانك ريبيري وآريين روبن، وأضافت أنه بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات جادة نحو إتمام الانتقال.

وبدأ ساني البالغ من العمر 23 عامًا مشواره الاحترافي بقميص فريق شالكة الألماني عام 2014، وانتقل إلى مانشستر سيتي عام 2016، ليساهم في تتويج الفريق بستة ألقاب منذ ذلك الحين.