جوارديولا يحدد بديل كومباني

بدأ نادي مانشستر سيتي البحث عن بديل مناسب لقائده فينسنت كومباني، الذي أعلن رحيله عن الفريق السماوي عقب نهاية الموسم، ليصبح مدربًا ولاعبًا لفريق أندرلخت البلجيكي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، يرى هاري ماجوير، مدافع ليستر، هو البديل المثالي لتعويض رحيل كومباني، مشيرة إلى أن التعاقد معه يعد أولوية بالنسبة للسيتيزنز.

وأشارت إلى أن مهمة السيتي في التعاقد مع ماجوير ليست بسيطة، لاسيما أن الأخير مدد عقده مع النادي في سبتمبر الماضي، ولمدة 5 سنوات مقبلة.

وقالت الصحيفة إن ليستر سيتي لديه خبرة في الحفاظ على لاعبيه، مثلما حدث مع الجزائري رياض محرز، حيث اضطر مانشستر سيتي إلى دفع 68 مليون يورو لإقناع الثعالب بضمه.

وختمت بالقول إن المقابل المادي لضم ماجوير قد يتجاوز ما دفعه ليفربول لضم مدافعه الهولندي فيرجيل الذي يعد حتى الآن أغلى مدافع في العالم.