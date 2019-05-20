إنتر ميلان يحدد موعد التوقيع مع كونتي

اقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي، من التعاقد مع أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي، ليتولى المهمة الفنية للفريق، بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، اليوم الإثنين، أن إنتر ميلان سيعلن أنطونيو كونتي مدربه الرسمي الجديد بنهاية الأسبوع.

وأوضحت أن النادي يريد تأكيد هدفه من الموسم الحالي، وهو التأهل لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن ثم رحيل لوتشيانو سباليتي، مدرب الفريق، والذي بات رحيله مؤكدًا.

وخسر النيراتزوري أمام نظيره نابولي، في ملعب سان باولو، بنتيجة (1-4)، ليتراجع الإنتر للمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، ويحتاج إلى الفوز على إمبولي، بالمباراة الأخيرة بالدوري من أجل ضمان التأهل رسميًا لدوري الأبطال بالموسم المقبل.

ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع برصيد 66 نقطة بالتساوي مع أتالانتا بالمركز الثالث، فيما يأتي ميلان وروما بالمركزين الخامس والسادس، برصيد 65 و 63 نقطة على الترتيب.