صحيفة: يوفيتش لريال مدريد خلال ساعات

ربطت صحيفة لوباريزيان الفرنسية الشهيرة ريال مدريد بالتعاقد مع المهاجم الصربي الدولي لوكا يوفيتش من صفوف نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد قرر قبول شروط النادي الألماني المالية والتي تتمثل في دفع 70 مليون يورو من أجل ضم الصربي.

وينتظر أن يعلن ريال مدريد عن ضم المهاجم الشاب خلال الساعات القليلة المقبلة ليصبح ثالث صفقات الفريق الصيفية بعد الثنائي البرازيلي ايدير ميليتاو ورودريغو غوس.

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ريال مدريد قرر التعاقد مع يوفيتش بطلب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يرغب في ضم مهاجم كبير لمنافسة بنزيمة على مكان أساسي في تشكيلة الفريق الأبيض الإسباني في الموسم المقبل مع توقعات برحيل الثلاثي الهجومي راؤول دي توماس وماريانو دياز وبورخا مايورال عن صفوف الفريق لموسم آخر.

صاحب الـ21 عاما تألق بشكل كبير في الدوري الألماني بالموسم المنقضي وتمكن من تسجيل 17 هدفا في المسابقة كما قاد فريقه للوصول لنصف نهائي الدوري الأوروبي وكان قاب قوسين أو ادنى من التأهل لدوري الأبطال الأوروبي.