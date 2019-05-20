حصل الدولي التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك على بطاقة صفراء خلال لقاء نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية ليتأكد غيابه عن لقاء العودة المقرر لها في السادس والعشرين من مايو، بملعب برج العرب بالإسكندرية.
ومن المنتظر أن يقود حازم إمام الجبهة اليمنى للزمالك في لقاء العودة الذي يأمل فيه الفريق في التتويج باللقب.
حازم إمام قدم مباريات قوية خلال اللقاءات التي خاضها هذا الموسم بسبب غياب حمدي النقاز.
حازم خاض 14 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، فاز الفريق في 11، وتعادل 2 وخسر لقاء وحيد.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل لقاء نهضة بركان.. تعرف على نتائج الزمالك في حضور حازم إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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