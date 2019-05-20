ساسي يحفز لاعبي الزمالك بعد هزيمة نهضة بركان

وجه التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك، رسالة إلى عشاق وجماهير القلعة البيضاء، عقب خسارة الفريق من نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
وحرص ساسي على تدعيم زملائه برسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، وذلك لتحفيز اللاعبين بالفوز بلقب الكونفدرالية الأحد المقبل.
وكتب ساسى ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر":"قدر الله ما شاء فعل و ان شاء الله ماتش العودة مع دعم جمهور الزمالك العظيم نعوظ و نرفع الكأس و عند ثقة في رجالة الزمالك".
ويغيب نجم الزمالك التونسى ، فرجانى ساسى، عن لقائى الدور النهائى للإصابة بعد إجراء عملية جراحية بعد إصابته فى لقاء العودة بدور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية امام حسنية أغادير المغربي .
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