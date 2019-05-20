كاظمة يتوصل لاتفاق مع المدرب الصربي "بونياك"

بات المدرب الصربي بوريس بونياك المدير الفني الأسبق للمنتخب الكويتي في طريقه للعودة من جديد للتدريب في دوري فيفا.

وتوصل مجلس إدارة نادي كاظمة الكويتي إلى اتفاق مع المدرب الصربي بوريس بونياك على العودة من جديد لدوري فيفا لتولي مهمة تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل.

واتفق مسئولو البرتقالي مع المدرب الصربي على تولي مقاليد الأمور الفنية في الموسم الجديد، خلفاً للبرتغالي توني أوليفيرا المقال من تدريب الفريق.

وخاض بونياك تجارب ناجحة للغاية مع الكرة الكويتية، حيث أشرف على تدريب أندية الجهراء والعربي، ثم المنتخب الكويتي، قبل أن يرجل لتدريب فريق النجمة اللبناني.

وكان المدرب الوطني عبد الحميد العسعوسي قد رفض الاستمرار في منصب المدير الفني لكاظمة، بعد توليه المهمة مؤقتاً، خلفاً للبرتغالي أوليفيرا.