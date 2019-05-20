النصر يقطع شوطاً كبيراً في حسم صفقة مهاجم التعاون

قطع نادي النصر السعودي حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، شوطاً كبيراً في حسم صفقة عبد الفتاح آدم مهاجم فريق التعاون.
ووصلت مفاوضات نادي النصر لمراحلة متقدمة للغاية مع مهاجم التعاون السعودي عبد الفتاح آدم للتعاقد معه خلال الصيف الحالي.
ويواجه العالمي النصراوي منافسة شرسة من جانب نادي اتحاد جدة الذي يريد هو الآخر الحصول على خدمات مهاجم سكري القصيم.
وينتظر الأصفر حسم مصير المهاجم الكاميروني ليونادرو توامبا في البقاء أو الرحيل، من أجل حسم صفقة المهاجم السعودي.
وكان النصر قد توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم في الجولة الأخيرة، بعد فوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف، ليحصد اللقب بفارق نقطة عن الهلال.
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