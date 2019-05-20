بيتزارو يحدد موعد نهاية مسيرته

أكد البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو أسطورة فيردر بريمن أنه سينهي مسيرته الكروية في 2020 حيث يستعد لخوض الموسم الأخير مع فريقه الألماني.
وقال بيتزارو في تصريحات إعلامية: "الموسم المقبل سيكون الأخير لي، أريد أن أنهي مسيرتي وأنا في حالة جيدة".
واعتلى بيتزارو، لاعب بايرن ميونخ السابق، منصة التتويج بالألقاب المحلية مرات عدة، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.
ويعد بيتزارو ثاني أبرز هداف أجنبي في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليجا) إذ أحرز 197 هدفًا في سجل مشاركاته بالمسابقة.
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