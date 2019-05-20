كأس عدن: فريق شركة تطوير الموانئ يتأهل للدور الثاني للكرة الخماسية

تأهل فريق شركة عدن لتطوير الموانئ الى الدور الثاني لبطولة كأس عدن الرمضانية الخامسة عشر للمؤسسات والشركات التي ينظمها اتحاد كرة القدم بعدن بدعم البنك الاهلي اليمني.

وحسب وكالة الأنباء الحكومية، فقد جاء تأهل فريق شركة عدن لتطوير الموانئ بعد فوزه على فريق مؤسسة موانئ خليج عدن بأربعة اهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن المجموعة الاولى.

وفي المباراة الثانية تعادل فريق البنك المركزي مع فريق وزارة التعليم الفني بهدفين لكل منهما.

و يتصدر هذه المجموعة فريق شركة عبر البحار برصيد تسع نقاط، يليه فريق شركة عدن لتطوير الموانئ برصيد ست نقاط.

و ستقام غدا مباراتان يلتقي في الأولى فريقا مؤسسة المياه و مكتب اليمنية و يلتقي في الثانية فريقا الاستثمارات النفطية و مصلحة الجمارك ضمن المجموعة الثانية.