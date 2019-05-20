مبابي أفضل لاعب شاب في فرنسا للعام الثالث على التوالي

توج الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب شاب في فرنسا.

ووفقًا لشبكة "سكاواكا" للإحصائيات، فإن مبابي توج بالجائزة للعام الثالث على التوالي، ليصبح أول لاعب يحققها في ثلاث مواسم متتالية.

وفاز مبابي بالجائزة عام 2017 مع موناكو، قبل أن يحققها عامي 2018، و2019 بقميص سان جيرمان.

ويتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 32 هدفًا، وبفارق 10 أهداف عن نيكولاس بيبي لاعب ليل، قبل جولة واحدة من النهاية.

ويعتبر مبابي المنافس الثاني لميسي في أوروبا على جائزة الحذاء الذهبي، حيث يبتعد النجم الأرجنتيني بفارق 4 أهداف (36 هدف)، إلا أن الليجا قد انتهت، ومازال هناك جولة وحيدة في فرنسا.