بنزيما يتفوق على كانتي وجريزمان ويتوج بأفضل لاعب فرنسي

اختير كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، الأحد، كأفضل لاعب فرنسي في الخارج لهذا الموسم من قِبل الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين (UNFP).

وكان بنزيما (31 عاما) أبرز لاعبي الميرينجي هذا الموسم، حيث احتل وصافة هدافي الليجا برصيد 21 هدفًا وبفارق 15 هدفًا خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وسيخلف المهاجم الدولي السابق، الذي حصل على هذه الجائزة كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي في 2008 عندما كان لاعبا في صفوف أوليمبيك ليون، في قائمة المتوجين بهذه الجائزة كل من نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، الذي هيمن عليها في آخر عامين، وأنطوان جريزمان، الراحل عن صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي توج بها في 2016.