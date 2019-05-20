تشكيل نهضة بركان.. كودجو يقود الهجوم أمام الزمالك

اعلن منير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك في إطار ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ووفقًا لتشكيل الفريق البركاني، فمن المقرر أن يقود التوجولي لابا كودجو قيادة هجوم نهضة بركان أمام الزمالك على أن يكون بجانبه الثنائي محمد فرحان وحمدي العشير.

ويتصدر المهاجم التوجولي ترتيب هدافي الدوري المغربي برصيد 18 هدف بالتساوي مع محسن ياجور مهاجم الرجاء البيضاوي، كما يتصدر صاحب الـ27 عامًا ترتيب هدافي مسابقة الكونفدرالية برصيد سبعة أهداف.

ومن المقرر أن يبدأ فريق نهضة بركان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي.

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خط الدفاع: عمر النمساوي - إسماعيل المقدم - يوسوفا دايو - سهيل يشو.

خط الوسط: بكر الهيلالي - سمير عويدار - أمين الكأس.

خط الهجوم: محمد فرحان - حمدي العشير - لابا كودجو.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في 26 مايو الجاري على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

جدير بالذكر أن الزمالك ونهضة بركان تأهلا للدور النهائي على حساب فريقي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين.