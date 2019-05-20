أتلانتا يتعثر أمام يوفنتوس ونابولي يصعق إنتر بالدوري الإيطالي

اشتعل سباق المنافسة على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا كرة القدم في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بين فرق أتالانتا وإنتر وميلان، حيث تأجل كشف النقاب عن هوية الفريقين اللذين سيرافقان يوفنتوس ونابولي في المسابقة القارية للموسم القادم إلى المرحلة الأخيرة للبطولة المحلية.

وتعادل أتالانتا 1 / 1 مع مضيفه يوفنتوس (المتوج باللقب هذا الموسم)، فيما خسر إنتر 1 / 4 أمام مضيفه نابولي، وفاز ميلان 2 / صفر على ضيفه فروسينوني.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم في المرحلة ذاتها عن فوز إمبولي على ضيفه تورينو 4 / 1، وبارما على ضيفه فيورنتينا 1 / صفر، فيما تعادل كييفو مع ضيفه سامبدوريا بدون أهداف.

وبينما ظل يوفنتوس في الصدارة برصيد 90 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه نابولي، ارتقى أتالانتا للمركز الثالث برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على إنتر، صاحب المركز الرابع المتساوي معه بنفس الرصيد من النقاط، فيما احتل ميلان المركز الخامس برصيد 65 نقطة.

وتشهد المرحلة الأخيرة مواجهات ليست بالسهلة للفرق الثلاثة، حيث يلتقي أتالانتا مع ضيفه ساسولو، فيما يواجه إنتر ضيفه إمبولي، الذي يصارع من أجل البقاء، ويخرج ميلان لملاقاة مضيفه سبال.

وعلى ملعب (أليانز ستاديوم) بمدينة تورينو الإيطالية، خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء يوفنتوس وضيفه أتالانتا.

وتقدم جوسيب إيليشيتش لمصلحة أتالانتا في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل البديل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ليوفنتوس في الدقيقة 80.

وحل ماندزوكيتش بديلا للنجم المخضرم أندريا بارزالي، الذي خاض مباراته الأخيرة على ملعب يوفنتوس، بعدما قرر إنهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة بنهاية الموسم الحالي.

كما كانت هذه هي المباراة الأخيرة لماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس داخل معقل الفريق، بعدما قرر اختتام مشواره مع الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) بعد انتهاء الموسم.

وأنهى يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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وعلى ملعب (سان باولو) تلقى إنتر خسارة مذلة 1 / 4 أمام مضيفه نابولي، ليواصل نتائجه المخيبة بعدما اكتفى بتحقيق انتصار وحيد خلال مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة.

وافتتح بيوتر زيلينيسكي التسجيل لنابولي في الدقيقة 16، ثم أضاف درايس ميرتينز الهدف الثاني في الدقيقة 61، وأحرز فابيان رويز الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 71 و78.

وتكفل ماورو إيكاردي بتسجيل هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وعلى ملعب سان سيرو، حقق ميلان انتصارا ثمينا 2 / صفر على ضيفه فروسينوني، صاحب المركز قبل الأخير، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية في وقت سابق.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، أحرز كريستوف بياتيك الهدف الأول لميلان في الدقيقة 57، فيما تكفل سوسو بتسجيل الهدف الثاني للفريق اللومباردي في الدقيقة 66.

ويسعى ميلان للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي، المؤهلة لمسابقة دوري الأبطال التي توج بها الفريق في سبع مناسبات.

وأنعش إمبولي آماله في تجنب الهبوط لدوري الدرجة الثانية إثر فوزه الكبير 4 / 1 على ضيفه تورينو.

وارتفع رصيد إمبولي، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، إلى 38 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، مبتعدا بفارق نقطة وحيدة أمام جنوه، الذي تراجع للمركز الثامن عشر (أولى مراكز الهبوط).