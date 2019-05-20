حكم لقاء أتالانتا يفجر غضب كريستيانو رونالدو

شهدت نهاية الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بين يوفنتوس وضيفه أتالانتا، اليوم الأحد، لحساب الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي، حالة غضب شديدة من البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وهداف البيانكونيري.
فعقب إطلاق جيانلوكا روكي، حكم المباراة، لصافرة نهاية الشوط الأول، توجه رونالدو نحوه معترضًا على إنهاء الشوط، خلال تنفيذ فريقه لهجمة على مرمى أتالانتا.
وفي المقابل، أشهر روكي البطاقة الصفراء لرونالدو، إثر اعتراضه الشديد على القرار.
وانتهى الشوط الأول بتقدم أتالانتا على يوفنتوس، بهدف دون مقابل، أحرزه جوسيب إيليشيش، في الدقيقة 33.
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