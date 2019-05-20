شكرا لقرائتكم غضب بالأهلي لحرمان جماهيره من مواجهة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 12 ساعة في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 10:42

انفجر غضب بين جماهير الأهلي بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بإقامة مواجهة فريقها مع الإسماعيلي بالدوري المحلي الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية أمام مدرجات خاوية بداعي أنه قرار الجهات الأمنية.



وقال المدير الفني للفريق "الأحمر" الأوروغوياني مارتن لاسارتي إنه كان يأمل في الاستفادة من حضور الجماهير لدفع اللاعبين إلى تخطي عقبة "الدراويش" المؤجلة من المرحلة الـ18 للاستمرار في الصدارة إذ يعتلي جدول المسابقة برصيد 73 نقطة. بينما ارتقى الإسماعيلي إلى المركز السابع ورفع رصيده إلى 41 نقطة بفوزه على الداخلية في المرحلة الـ33 .

ووافق لاسارتي لمندوبي وسائل الإعلام بحضور التدريبات بعدما أعلن مدير الكرة سيد عبد الحفيظ إغلاقها خلال الفترة الماضية ، فيما لايزال المدافع كريم نيدفيد والحارس علي لطفي يخضعان للعلاج للتعافي من الإصابة قبل العودة للمشاركة في المباريات .

على صعيد متصل ، قرر الاتحاد المصري"الجبلاية" تأجيل مباراتي الأهلي مع المقاولون العرب والزمالك بالدورى المحلي إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية ، فيما يدرس الاتحاد مشاركة المنتخب المصري في البطولة العربية خصوصا أن مواعيد مبارياتها تتوافق مع الأجندة الدولية للاتحاد الدولي"فيفا" ما يوفر عناء الاتفاق على مواجهات ودية ، فضلا عن قوة المنتخبات المشاركة، إذ يتوقع مشاركة منتخبات السعودية والمغرب وتونس التي ظهرت مع منتخب "الفراعنة" في مونديال روسيا 2018 ، إضافة إلى ارتفاع الجائزة المالية للفائز بالبطولة .