جنش يعود لحماية عرين الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة جروس، على إعادة محمود عبد الرحيم جنش للتشكيل الأساسى للأبيض فى مواجهة نهضة بركان المغربي، فى المباراة التى ستقام يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.
وغاب جنش عن مباراة أمس بسبب الإيقاف، مما أتاح الفرصة لعمر صلاح للظهور فى حراسة مرمى الزمالك بمستوى متميز نال إشادة الجميع، وسيعود لدكة الاحتياطى فى مباراة العودة.
يأتى عودة جنش بعد رفع الإيقاف عنه الذى أدى لغيابه عن لقاء الذهاب أمام نهضة بركان فيما تغيب الحارس عماد السيد للإصابة، والذى سيستمر غيابه فى لقاء العودة فيما سيتواجد عمر صلاح على مقاعد البدلاء وحرص جنش على تحية الحارس الصاعد لأدائه الرائع الذى قدمه فى لقاء الذهاب وتصديه لأكثر من فرصة محققة أمام الفريق المغربي.
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