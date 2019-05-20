شكرا لقرائتكم صاحب آخر بطولة إفريقية يعلق على هزيمة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق تامر عبد الحميد لاعب نادى الزمالك الأسبق ، وصاحب الهدف الشهير للزمالك فى مرمى الرجاء المغربى فى آخر بطولة إفريقية فاز بها الأبيض فى 2003 على هزيمة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية. ونشر عبد الحميد تغريدة عبر توتير قائلا: " قدر الله وما شاء فعل ، الزمالك قادر على حسم البطولة فى مصر". وخسر الزمالك بهدف دون رد فى الوقت بدل الضائع أمام مضيفه نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية على أن يكون الحسم الاحد القادم فى استاد برج العرب بالاسكندرية.

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