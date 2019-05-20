شكرا لقرائتكم الأهلي يتسلح بالتصويب على المرمى استعداد للتكتل الأصفر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، فقرة في نهاية مران الفريق للتصويب على المرمى، شارك فيها كلا من رمضان صبحي ووليد سليمان وأحمد حمودي وأحمد طارق سليمان، استعداد لمباراة الاسماعيلي، والتكتل الدفاعى الذى يعتمد علي العديد من الفريق أمام الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، المقرر اقامتها الاربعاء المقبل، على ستاد برج العرب بالاسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .