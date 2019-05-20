شكرا لقرائتكم وفد من دورى السلة الأمريكى NBA يزور الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مسئولى نادى الزمالك يستقبلون اليوم الاثنين، وفد من دورى السلة الأمريكى NBA ، لعقد جلسة مع الجهاز الفنى لفريق السلة الأبيض لمناقشة مشاركة الفريق فى البطولة الأفريقية فى النسخة المقبلة.

يشار إلى أن الزمالك يشارك فى البطولة الأفريقية المقبلة ، بعد تتويجه ببطولة الدورى ، بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى جمعتهما .

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ومن المقرر أن يعقد الـ NBA اجتماعات فى أنجولا على هامش نهائيات البطولة الأفريقية التى يشارك فيها من مصر فريق سموحة .

ويغادر طارق سعيد مدير فريق سلة الزمالك غدا إلى أنجولا لحضور الاجتماعات التى تناقش النظام الجديد للبطولة.