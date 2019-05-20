شكرا لقرائتكم فتوى رمضان.. خالد الجندى يكشف عن الرياضات التى مارسها الرسول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. وتحدث الجندى عن الرياضات التى مارسها الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا : "السباحة والرماية وركوب الخيل والمصارعة".

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