شكرا لقرائتكم 20 لاعبا في قائمة المصري لمواجهة الإنتاج الحربي وغياب ايميكا وأموتو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري عن قائمة الفريق المنضمة للمعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم الاثنين بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعداداً لمباراة الإنتاج الحربي والمقرر اقامتها في العاشرة مساء غدا الثلاثاء على ستاد الجيش بالسويس ضمن الجولة 33 من الدوري العام.

وتضم القائمة 20 لاعباً من بينهم الثنائي الناشئ محمد عبد الخالق والذي يشغل مركز الظهير الأيمن و أيمن ندا لاعب خط الوسط المهاجم ، فيما يغيب عن المباراة الثنائي النيجيري ايزي ايميكا وأوستين أموتو بعد حصول الأول على الإنذار الثالث خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة ، فيما يغيب الثاني للإصابة بشد في العضلة الضامة.

والقائمة تضم كل من :

أحمد مسعود ، محمد شحاته لحراسة المرمى.

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أحمد شوشة ، اسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عبد الناصر دي ماريا ، والناشئين حسام أشرف ، محمد عبد الخالق لخط الدفاع.

سعيدو سينبوري ، فريد شوقي ، عمرو موسى ، محمد جابر ، حسين رجب ، ايزيكال باسي ، اسلام عيسى ، أحمد ياسر ، عمر كمال ، والناشئ أيمن ندا لخط الوسط .

محمد جريندو ، محمود وادي لخط الهجوم.