شكرا لقرائتكم طارق سليمان:الأهلي والاسماعيلي مباراة صعبة وخارج التوقعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان مدرب حراس الأهلى أن فريقه تخطى محطات صعبة في بطولة الدوري وكل مباراة يخوضها بداية لمحطة جديدة يستعد لها الفريق بكل قوة بحثا عن الفوز باللقب.
وأضاف سليمان:"هناك 3 محطات متبقية للأهلي من أجل حسم اللقب، وتركيزنا في الوقت الحالي على مباراة الإسماعيلي التي تقام مساء بعد غد الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع رقم 18 في بطولة الدوري العام".
وقال مدرب حراس الأهلي أن تقييم مباريات الأهلي والاسماعيلي لا يتوقف عند حالة الفريقين قبل أية مباراة أو ترتيبهما في جدول المسابقة ، وهو ما يؤكد على أن اللقاء لن يكون سهلا على الفريقين، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي، ويواصل حصد الثلاث نقاط، مشيراً إلى أن الإسماعيلي حصل على دفعة معنوية من خلال الفوز الذي حققه على الداخلية مع الجهاز الجديد في المباراة الأخيرة له قبل مواجهة الأهلي.
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