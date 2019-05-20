شكرا لقرائتكم جهاد جريشة ومحمود أبو الرجال يشاركان فى بطولة كأس العالم للشباب ببولندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، تختار الحكم الدولي جهاد جريشة، والمساعد الدولي محمود أبو الرجال، للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب ببولندا.
يشار إلى أن البطولة تقام في بولندا خلال الفترة من 23 مايو الجاري وحتى 15 يونيو المقبل، بمشاركة 24 فريقاً، تم تقسيمهم الى ست مجموعات على النحو التالي: المجموعة الاولى: بولندا، كولومبيا، تاهيتي، السنغال.
المجموعة الثانية: المكسيك، إيطاليا، اليابان، الإكوادور. المجموع الثالثة: هندوراس، نيوزيلاندا، أوروجواي، النرويج. المجموعة الرابعة: قطر، نيجيريا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
المجموعة الخامسة: بنما، مالي، فرنسا، السعودية. المجموعة السادسة: البرتغال، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، جنوب أفريقيا.
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