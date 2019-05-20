شكرا لقرائتكم أزمة فى المقاولون العرب بسبب اللائحة المالية ومكافآت الفوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تصطدم رغبة عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب فى تعديل اللائحة المالية للفريق خلال المباراتين المقبلتين ، بقرار المشرف العام على الكرة للفريق الرافض لأى تعديل مما تسبب فى ظهور أزمة كبرى مع الجهاز الفنى والتوتر.

ويأمل النحاس فى تعديل اللائحة لتحفيز اللاعبين لتحقيق المركز الرابع بجدول الدورى للمشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

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وبحسب مصادر فإن النحاس طلب من المشرف العام على فريق الكرة بضرورة تعديل اللائحة الماالية فى المباراتين المقبلتين للحفاظ على حظوظ الفريق فى المنافسة على المركز الرابع خاصة وأن لديه مبارتين غاية فى القوة والندية ، إلا أن طلبه قوبل بالرفض .

المقاولون العرب يحتل المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المصرى صاحب المركز الرابع ولديه مباراتين متبقيتين مع الأهلى وبتروجت.