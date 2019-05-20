شكرا لقرائتكم الأهلي يؤكد جاهزية أحمد الشيخ لمواجهة الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، جاهزية لاعبه أحمد الشيخ، من الناحية الطبية، عقب إصابته فى الظهر، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي، بعد مشاركته في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش أمس، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر اقامتها مساء الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من منافسات الدوري المصري الممتاز .

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز جميع اللاعبين للمحطات الحاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد وصول المسابقة إلى الأمتار الأخيرة.