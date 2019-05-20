الخطيب يطالب بإعداد قائمة الراحلين عن الأهلي وتقارير مفصلة للاعبين...

جدة - عمرو شويل طلب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، من الأوروجويانى مارتن لاسارتي، المدير الفنى للقلعة الحمراء، إعداد تقريره الفنى وتوصياته الخاصة شأن كل لاعب على حدة، وذلك قبل تحديد اللاعبين المطلوب التعاقد معهم، وتحديد المراكز التى تحتاج لدعم، فضلا عن إعداد قائمة الراحلين عن الفريق .

ويستعد مجلس إدارة النادى الأهلى لعقد اجتماع مع الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، خلال الأيام القليلة المقبلة عقب مباراة الإسماعيلي، على أن تكون كافة التقارير جاهزة، للبدء فى الاستعدادات للموسم المقبل .