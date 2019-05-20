شكرا لقرائتكم 5 تذاكر كحد أقصى لكل فرد لحضور مباراة فى بطولة أمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019، بالتنسيق مع الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" ، تحديد 5 تذاكر كحد أقصى لكل فرد لحضور المباراة الواحدة فى بطولة أمم افريقيا، فى حالة رغبته فى اصطحاب أفراد أسرته.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر فى مصر 21 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019، وأكد القائمين على موقع تذاكر مصر أن هناك إقبال من المصريين على إنشاء الـFan id منذ طرح الموقع ، مؤكدين أن الإقبال سيزيد بمرور الوقت.

Advertisements

ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيما إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت، ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 16 يونيو المقبل بين مصر و زيمبابوي والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019.