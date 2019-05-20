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شكرا لقرائتكم الأهلي قاهر الأجانب.. زي النهاردة روما "ينوبه من الحب جانب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل في مثل يومنا هذا من عام 2016 تغلب الأهلى على نظيره روما الإيطالى بأربعة أهداف لثلاثة فى اللقاء الذى جمعهما على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.
واحتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بفوز المارد الأحمر قائلة : حقق فريقنا فوزًا غاليًا على روما الإيطالي ٤-٣، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، على استاد هزاع بن زايد بالإمارات
أحرز أهداف الأهلى كلا من، جون انطوى ومؤمن زكريا ووليد سليمان وأحمد الشيخ، فيما أحرز ثلاثية روما دزيكو ومحمد صلاح أثناء ارتداؤه لقميص الفريق الإيطالي وفانكير.
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