شكرا لقرائتكم برنامج بدنى خاص للاعبى المنتخب المحترفين قبل معسكر الفراعنة الأخير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى، بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد آبو العلا ، على وضع برنامج بدنى خاص للاعبين المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر الفراعنة الأخير الذي ينطلق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لأمم افريقيا التي تنطلق يوم21 من نفس الشهر.

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وكان جميع اللاعبين المحترفين حصلوا علي إجازة بعد انتهاء الدوريات العربية والأوروبية التى يلعبون بها، لذا قرر أجيري وضع برنامج بدنى خاص لهم قبل الانضمام للمعسكر منعا لتأثرهم بدنيا بالغياب عن التدريبات.

يشار إلى أن القرعة أوقعت منتخب مصر فى المجموعة الأولى مع الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوى.