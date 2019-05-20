إكرامى عبد العزيز مديرا فنيا لفريق طهطا...

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جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة طهطا، تعيين إكرامى عبد العزيز نجم المحلة الأسبق "مديرا فنيا" للفريق الكروى الذى ينافس بالمجموعة الأولى لفرق الصعيد بدورى القسم الثانى .
ويحاول فريق طهطا المنافسة فى الموسم المقبل على الصعود للأضواء بعدما نجحوا هذا الموسم فى البقاء بالدورى عقب تحقيقه للعديد من الإنتصارات لعل أبرزها الفوز على أسوان صاحب إنجاز الصعود بهدفين نظيفين .
يشار إلى أن فريق طهطا قد صعد الموسم المنقضى من القسم الثالث للقسم الثانى ، إلا أنه نجح فى تحقيق العديد من الإنتصارات التى جعلته يستمر فى المسابقة بالرغم من هبوط بعض الأندية ذائعة الصيت مثل النصر للتعدين .
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