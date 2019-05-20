شكرا لقرائتكم ندى بسيونى تتحدث عن عمر صلاح وكهربا فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدت الفنانة ندى بسيونى اندهاشها من هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الافريقية.

وقالت الفنانة فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة توتير :"برافو عمر صلاح نجم المابارة، ومستغربة من تغير كهربا مصدر الخطورة الوحيد، والزمالك قادر على التعويض فى الاياب، وبركان ضعيف دفاعياً".





وخسر الزمالك بهدف دون رد فى الوقت بدل الضائع أمام مضيفه نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية لعى أن يكون الحسم الاحد القادم فى استاد برج العرب بالاسكندرية.