- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ندى بسيونى تتحدث عن عمر صلاح وكهربا فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدت الفنانة ندى بسيونى اندهاشها من هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الافريقية.
وقالت الفنانة فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة توتير :"برافو عمر صلاح نجم المابارة، ومستغربة من تغير كهربا مصدر الخطورة الوحيد، والزمالك قادر على التعويض فى الاياب، وبركان ضعيف دفاعياً".
وخسر الزمالك بهدف دون رد فى الوقت بدل الضائع أمام مضيفه نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية لعى أن يكون الحسم الاحد القادم فى استاد برج العرب بالاسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيونى تتحدث عن عمر صلاح وكهربا فى نهائى الكونفدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.