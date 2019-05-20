شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: لعيبة رجالة والبطولة زملكاوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادى الزمالك عن خسارة الفريق أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر تيجانا عبر توتير تغريدة قال فيها : " الحمد الله على كل شيئ، لعيبة رجالة و70 ألف زملكاوي وتشجيع 90 دقيقة إن شاء الله البطولة زملكاوية"

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وخسر الزمالك بهدف دون رد فى الوقت بدل الضائع أمام مضيفه نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية على أن يكون الحسم الاحد القادم فى استاد برج العرب بالاسكندرية.