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شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: لعيبة رجالة والبطولة زملكاوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادى الزمالك عن خسارة الفريق أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
ونشر تيجانا عبر توتير تغريدة قال فيها : " الحمد الله على كل شيئ، لعيبة رجالة و70 ألف زملكاوي وتشجيع 90 دقيقة إن شاء الله البطولة زملكاوية"
وخسر الزمالك بهدف دون رد فى الوقت بدل الضائع أمام مضيفه نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية على أن يكون الحسم الاحد القادم فى استاد برج العرب بالاسكندرية.
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