تعرف على موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

نرصد لكم موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان ضمن إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الهزيمة التي تعرض لها الفارس الأبيض في لقاء الذهاب الذي أقيم مساء أمس على الملعب البلدي ببركان وانتهى بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف دون مقابل للأبيض.

ومن المقرر إقامة لقاء العودة بين الفريقين يوم الأحد المقبل، والتي يستضيفها ستاد برج العرب وتنطلق في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

ونجح حارس مرمي الزمالك “عمر صلاح” من إثبات جدارته والحفاظ على نظافة شباكه طوال الـ90 دقيقة، حتى تمكن اللاعب لابا كودوجو من إحراز هدف التقدم والفوز للفريق المغربي على نظيره في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وكان حكم اللقاء قد احتسب 5 دقائق كوقت بدل ضائع ومنح حارس مرمي الزمالك بطاقة صفراء بداعي إهدار الوقت.